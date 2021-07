«Perché non chiedete a un Lgbtq+ se è sieropositivo?», Borghi (Lega) sui vaccini scatena Elio Vito (FI): «Ignobile: si scusi» – Il video (Di martedì 20 luglio 2021) «Che vergogna, che squallore, che tristezza, davvero, accomunare omosessualità, sieropositività, vaccinazione… Mi raccomando, eh, Forza Italia, facciamoli federazione, partito unico con la Lega!». Il deputato di Forza Italia Elio Vito è un fiume in piena dopo le dichiarazioni del deputato Claudio Borghi che, spazientito dalle telefonate dei giornalisti che gli domandavano se fosse vaccinato contro il Covid o meno, su Twitter ha scritto: «Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e la cancellazione dalla lista dei contatti. Perché ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) «Che vergogna, che squallore, che tristezza, davvero, accomunare omosessualità, sieropositività, vaccinazione… Mi raccomando, eh, Forza Italia, facciamoli federazione, partito unico con la!». Il deputato di Forza Italiaè un fiume in piena dopo le dichiarazioni del deputato Claudioche, spazientito dalle telefonate dei giornalisti che gli domandavano se fosse vaccinato contro il Covid o meno, su Twitter ha scritto: «Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e la cancellazione dalla lista dei contatti....

antoclerici : Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero.Lo abbiamo fatto x il senso di responsabilita' x la… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - borghi_claudio : *POSIZIONE LEGA SU VACCINAZIONI #NoGreenPass* Salvini oggi su 'Repubblica' indica tre fasce di età: Sotto i 40 anni… - FrancoFurcas : RT @borghi_claudio: Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e… - mspatane : RT @borghi_claudio: 7.3.2 Ci si deve assicurare che nessuno subisca discriminazioni per non essere stato vaccinato a causa di possibili ris… -

