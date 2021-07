Perché la Biennale Danza di Venezia farà ballare di nuovo tutto il mondo (Di martedì 20 luglio 2021) Dieci giorni e 100 artisti: First Sense, la Biennale di Danza diretta da Wayne McGregor dal 23 luglio al 1° agosto, porta a Venezia due prime mondiali, una europea e tutte prime per l’Italia. Un'edizione, la 15esima, che si articola in più sezioni. La prima è quella dei Live, a cominciare da Somewhere at the Beginning, il memoir in cui Germaine Acogny, oggi 77 anni, Leone d’oro alla carriera, si confronta con il proprio passato, incrociandolo con quello, ancora più lontano, del padre, di cui Acogny rilegge alcune pagine di storia. Fondatrice della Ecole des Sable, in Senegal, , la ballerina e coreografa ha formato più generazioni di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 luglio 2021) Dieci giorni e 100 artisti: First Sense, ladidiretta da Wayne McGregor dal 23 luglio al 1° agosto, porta adue prime mondiali, una europea e tutte prime per l’Italia. Un'edizione, la 15esima, che si articola in più sezioni. La prima è quella dei Live, a cominciare da Somewhere at the Beginning, il memoir in cui Germaine Acogny, oggi 77 anni, Leone d’oro alla carriera, si confronta con il proprio passato, incrociandolo con quello, ancora più lontano, del padre, di cui Acogny rilegge alcune pagine di storia. Fondatrice della Ecole des Sable, in Senegal, , la ballerina e coreografa ha formato più generazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Biennale Venezia 78. "Madres paralelas" di Pedro Almodóvar è il film di apertura Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia , diretta da Alberto Barbera ... Era impossibile iscriversi alla Scuola di Cinema, perché Franco l'aveva appena chiusa. Ma ...

Alonso, rinnovo probabile - FormulaPassion.it Ma quello che l'asturiano ha firmato non era un biennale puro, bensì un 1+1 , con il rinnovo ... Sta facendo di tutto perché io consideri di esercitare l'opzione contrattuale per il 2022 ', ha detto in ...

Tutti i volti della Storia su Biennale Cinema Channel MYmovies.it Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica delladi Venezia , diretta da Alberto Barbera ... Era impossibile iscriversi alla Scuola di Cinema,Franco l'aveva appena chiusa. Ma ...Ma quello che l'asturiano ha firmato non era unpuro, bensì un 1+1 , con il rinnovo ... Sta facendo di tuttoio consideri di esercitare l'opzione contrattuale per il 2022 ', ha detto in ...