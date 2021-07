Perché Biden riabbraccia la Giordania? Stabilità regionale, Iran, Israele (Di martedì 20 luglio 2021) Per buona parte dei suoi 22 anni al potere in Giordania, re Abdullah II ha rappresentato per gli Stati Uniti un punto di riferimento e un alleato affidabile in Medio Oriente. Qualcosa, però, è cambiato durante la presidenza di Donald Trump, che ha preferito il dialogo con l’Arabia Saudita e altri Paesi del Golfo, con i quali ha realizzato, tra le altre cose, gli Accordi di Abramo per la normalizzazione con Israele di alcuni paesi del mondo arabo. Con l’avvento di Joe Biden, l’amministrazione statunitense appare decisa a tornare indietro a prima dell’era Trump. In Medio Oriente, ma non soltanto. Basti pensare che il primo leader europeo ... Leggi su formiche (Di martedì 20 luglio 2021) Per buona parte dei suoi 22 anni al potere in, re Abdullah II ha rappresentato per gli Stati Uniti un punto di riferimento e un alleato affidabile in Medio Oriente. Qualcosa, però, è cambiato durante la presidenza di Donald Trump, che ha preferito il dialogo con l’Arabia Saudita e altri Paesi del Golfo, con i quali ha realizzato, tra le altre cose, gli Accordi di Abramo per la normalizzazione condi alcuni paesi del mondo arabo. Con l’avvento di Joe, l’amministrazione statunitense appare decisa a tornare indietro a prima dell’era Trump. In Medio Oriente, ma non soltanto. Basti pensare che il primo leader europeo ...

