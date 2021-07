Percassi | “Ripartiamo da una certezza che è Gasperini Obiettivo? Innanzi tutto la salvezza”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 luglio 2021) L’ad dell’Atalanta, Luca, ha parlato a Sky sport a margine di un evento dove ha descritto da cosa ripartirà il club orobico per la prossima stagione. Queste le sue parole: “Partiamo da diverse certezze che sono in primis l’allenatore.è ormai un punto fisso per il club, un punto di riferimento importante, ha in mano il polso della squadra e ha permesso di migliorarci anno dopo anno. Lo ringraziamo per quello che ha fatto e che farà. Gli obiettivi? Lo ripeto sempre e lo ripeteremo fin quando ci saremo noi della famiglia. Partiamo sempre per salvarci. Noi siamo l’Atalanta. Certo, fare la Champions per il terzo ...