Percassi: “Primo obiettivo salvezza. Romero via? Miglior difensore della A, serve offerta congrua” (Di martedì 20 luglio 2021) Pierluigi Gollini ai saluti, la conferma arriva da Luca Percassi alla presentazione delle nuove maglie dell’Atalanta per la stagione 2021-22, nello splendido scenario della Gewiss. “È un’ipotesi molto concreta – conferma l’amministratore delegato del club nerazzurro sulla cessione del portiere, aggiungendo che – Musso è stata un’opportunità che abbiamo colto”. Già pronostici e opinionisti vari vedono l’Atalanta candidata per lo scudetto, Percassi risponde con un sorriso e con il mantra tipico di papà Antonio (assente per la recente operazione al ginocchio): “Il nostro Primo obiettivo è la ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021) Pierluigi Gollini ai saluti, la conferma arriva da Lucaalla presentazione delle nuove maglie dell’Atalanta per la stagione 2021-22, nello splendido scenarioGewiss. “È un’ipotesi molto concreta – conferma l’amministratore delegato del club nerazzurro sulla cessione del portiere, aggiungendo che – Musso è stata un’opportunità che abbiamo colto”. Già pronostici e opinionisti vari vedono l’Atalanta candidata per lo scudetto,risponde con un sorriso e con il mantra tipico di papà Antonio (assente per la recente operazione al ginocchio): “Il nostroè la ...

Advertising

zazoomblog : Percassi: “Primo obiettivo salvezza. Romero via? Miglior difensore della A serve offerta congrua” - #Percassi: #“P… - tuttoatalanta : Ancora Percassi: 'Ilicic via? Faremo il bene della società. Pobega uno dei nomi' - tuttoatalanta : Percassi: 'Normale Romero piaccia, ma partirà solo per offerte importanti' - tuttoatalanta : Gollini verso il Tottenham. Luca Percassi: 'Ipotesi concreta ma nulla di definitivo' - SmallBlackBlue : RT @Atalanta_BC: ??? Non poteva mancare al primo giorno della nuova stagione della sua #Atalanta: il saluto del Presidente #Percassi! ?? He… -