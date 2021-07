Percassi | “Futuro di Ilicic? Vedremo Pobega del Milan ci interessa”

Advertising

gilnar76 : Romero Juve: Percassi allo scoperto sul futuro del difensore. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Romero Juve: Percassi allo scoperto sul futuro del difensore. Ultime - - GianfDeGregorio : @GazzettaFake @ZZiliani @FrancescoOrdine Il concetto di oculatezza è soggettivo. Senza i soldi di Srivaddhanaprabha… -

Ultime Notizie dalla rete : Percassi Futuro

...seguire in questi anni è che le cessioni ci devono rinforzare e non indebolire - assicura-... Ildi Ilicic Battuta anche suldi Ilicic : 'Josip è un giocatore che ha dato ...5 Ildi Pierluigi Gollini deve ancora essere scritto . Da diversi mesi, più precisamente da quell'... i piani di Gian Piero Gasperini e della famigliaprevedevano un cambio anche in uno ...Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato l'amministratore delegato Luca Percassi: specialmente per quanto riguarda il mercato Le dichiarazioni dell'AD del ...Percassi, AD dell'Atalanta, è stato interpellato sul futuro di Ilicic e anche dell'interesse per Pobega, centrocampista in forza al Milan.