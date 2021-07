Per liberare l’Italia dal giustizialismo, Letta vuole pagare il riscatto ai carnefici grillini (Di martedì 20 luglio 2021) Dunque sulla giustizia il Paese non è ostaggio del cosiddetto “sistema”, cioè il porcaio delle nomine e delle trame correntizie, delle scalate per via mafiosa ai vertici degli uffici, delle indagini appaltate agli amici degli amici e dei processi affidati ai nemici dei nemici, delle veline cospirazioniste scrutinate nel pissi pissi bao bao con il parlamentare antimafia, della Loggia Gulasch da lasciare in paiolo e con chef anonimo così dopo un po’ va nell’indifferenziato del modello italiano e buonanotte. No: a tenere in ostaggio il Paese, spiega Enrico Letta, e a intralciarne il corso riformatore, è «lo scontro politico tra giustizialismo e finto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 luglio 2021) Dunque sulla giustizia il Paese non è ostaggio del cosiddetto “sistema”, cioè il porcaio delle nomine e delle trame correntizie, delle scalate per via mafiosa ai vertici degli uffici, delle indagini appaltate agli amici degli amici e dei processi affidati ai nemici dei nemici, delle veline cospirazioniste scrutinate nel pissi pissi bao bao con il parlamentare antimafia, della Loggia Gulasch da lasciare in paiolo e con chef anonimo così dopo un po’ va nell’indifferenziato del modello italiano e buonanotte. No: a tenere in ostaggio il Paese, spiega Enrico, e a intralciarne il corso riformatore, è «lo scontro politico trae finto ...

