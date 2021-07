Per gli adolescenti bergamaschi fragili tirocini in aziende (Di martedì 20 luglio 2021) Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca stanziano rispettivamente 70 e 50 mila euro per “Wide-Spread Lab II: laboratori diffusi per le competenze trasversali”, un progetto di Opera Diocesana Patronato San Vincenzo e Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo. L’iniziativa dà continuità ad un progetto di Patronato San Vincenzo proposto ai giovani nell’estate 2020, “Wide-Spread Lab I: laboratori diffusi per ripartire insieme”. In quell’occasione, nei mesi estivi di luglio e agosto, 152 allievi iscritti alle classi seconde delle sedi di Bergamo, Clusone ed Endine dell’Associazione di Formazione Professionale (AFP) del Patronato ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021) Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca stanziano rispettivamente 70 e 50 mila euro per “Wide-Spread Lab II: laboratori diffusi per le competenze trasversali”, un progetto di Opera Diocesana Patronato San Vincenzo e Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo. L’iniziativa dà continuità ad un progetto di Patronato San Vincenzo proposto ai giovani nell’estate 2020, “Wide-Spread Lab I: laboratori diffusi per ripartire insieme”. In quell’occasione, nei mesi estivi di luglio e agosto, 152 allievi iscritti alle classi seconde delle sedi di Bergamo, Clusone ed Endine dell’Associazione di Formazione Professionale (AFP) del Patronato ...

