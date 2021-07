Pentathlon, Olimpiadi Tokyo: i favoriti. Le nuove leve sfidano la “vecchia guardia” in un parterre de roi (Di martedì 20 luglio 2021) Dal 5 al 7 agosto sarà di scena il Pentathlon moderno ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Le sedi delle competizioni saranno il Musashino Forest Sport Plaza per le prove di scherma e il Tokyo Stadium per le prove di nuoto, equitazione, tiro e corsa. Si inizierà nella mattinata italiana del 5 agosto con i ranking round di scherma (sia maschile, sia femminile), quindi venerdì 6 agosto dalle ore 7.30 si inizierà con la finale femminile. Sabato 7 agosto, invece, toccherà alla finale maschile. I 72 atleti che gareggeranno, divisi equamente tra donne e uomini, vedranno otto Paesi di quattro Continenti rappresentati dalla quota massima di quattro ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Dal 5 al 7 agosto sarà di scena ilmoderno ai Giochi Olimpici di2021. Le sedi delle competizioni saranno il Musashino Forest Sport Plaza per le prove di scherma e ilStadium per le prove di nuoto, equitazione, tiro e corsa. Si inizierà nella mattinata italiana del 5 agosto con i ranking round di scherma (sia maschile, sia femminile), quindi venerdì 6 agosto dalle ore 7.30 si inizierà con la finale femminile. Sabato 7 agosto, invece, toccherà alla finale maschile. I 72 atleti che gareggeranno, divisi equamente tra donne e uomini, vedranno otto Paesi di quattro Continenti rappresentati dalla quota massima di quattro ...

Advertising

carlogiustozzi : Qualcuno che mi prende a scrivere per le Olimpiadi? #TokyoOlympics2020 Per due euro vi faccio anche pentathlon mod… - profscherma : Pentathlon, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming - periodicodaily : Pentathlon: gli orari e i giorni delle gare #pentathlon #olimpiadi #tokyo2020 @saraorlandini2 - sportface2016 : #Tokyo2020, il regolamento del #pentathlon moderno: ecco come funziona e tutto quello che serve sapere -