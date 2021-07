Pensioni: sindacati, M5S e Lega in pressing contro il ritorno alla Fornero (Di martedì 20 luglio 2021) Il 27 luglio parte il tavolo sul “dopo-Quota 100”. Una parte della maggioranza in fermento e spinge per flessibilità in uscita e Quota 41. Il Mef resta cauto. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 20 luglio 2021) Il 27 luglio parte il tavolo sul “dopo-Quota 100”. Una parte della maggioranza in fermento e spinge per flessibilità in uscita e Quota 41. Il Mef resta cauto.

