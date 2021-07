Pensioni | si accende dibattito su dopo Quota 100 | sindacati | M5s e Lega contro ritorno alla Fornero

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 luglio 2021) C’è fermento nel governo per l’atteso appuntamento con la riforma delle. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha convocato isulla previdenza per martedì 27 luglio. Sul tavolo, il nodo del100, con iche chiedono “flessibilità in uscita62 anni di età” mentre Orlando punta a offrire garanzie per il futuro ai giovani che entrano nel mercato del lavoro. Se non si troverà la quadra e al 1 gennaio 2022 nessuna riforma sarà realizzata, c’è chi già da tempo ipotizza unlegge ...