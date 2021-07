Pegasus Project, anche Macron nella lista dei possibili spiati. Tra gli obiettivi 14 capi di Stato e di governo. La Francia apre un’inchiesta (Di martedì 20 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron, l’ex premier belga e attuale presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Se fino ad adesso lo scandalo nato intorno a The Pegasus Project riguardava solo i giornalisti, ora il caso di presunto spionaggio internazionale si allarga alle massime cariche politiche. nella lista dei numeri di telefono da hackerare attraverso lo spyware della israeliana Nso compaiono infatti quelli di ben 14 capi o ex capi di Stato e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel, l’ex premier belga e attuale presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Se fino ad adesso lo scandalo nato intorno a Theriguardava solo i giornalisti, ora il caso di presunto spionaggio internazionale si allarga alle massime cariche politiche.dei numeri di telefono da hackerare attraverso lo spyware della israeliana Nso compaiono infatti quelli di ben 14o exdie di ...

Advertising

amnestyitalia : #Ruanda Dal 2016 le autorità hanno utilizzato lo spyware #Pegasus per sorvegliare illegalmente oltre 3500 attivisti… - amnestyitalia : Secondo un’indagine, lo spyware “Pegasus” dell’azienda israeliana NSO Group è usato per facilitare violazioni dei d… - ilriformista : Sono 50mila le utenze controllate: tra queste quelle di noti giornalisti (tra cui #Khashoggi) e anche 13 capi di St… - matisaksk : Emmanuel #Macron identified in leaked #Pegasusproject data - RedUmmar : RT @michelegiorgio2: Forbidden Stories e 80 giornalisti hanno dato vita al Pegasus Project per denunciare quanto lo spyware israeliano sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pegasus Project I governi spiano gli smartphone di giornalisti e attivisti Viene denominata ' Pegasus Project ' l'inchiesta pubblicata dal Washington Post , secondo cui gli smartphone in tutto il mondo di giornalisti e attivisti dei diritti umani siano spiati da un potente software israeliano, ...

Pegasus, anche Macron nella lista dei probabili spiati. L'Eliseo: 'Gravissimo, fare piena luce' APPROFONDIMENTI IL CASO Pegasus Project, cosa è e come funziona il sistema... IL CASO Merkel spiata dagli Usa con l'aiuto della Danimarca:... MONDO Lo schiaffo a Macron fuori da una scuola ...

Pegasus Project, la Francia apre inchiesta su spionaggio internazionale Il Fatto Quotidiano I governi spiano gli smartphone di giornalisti e attivisti Sono coinvolti decine di paesi che utilizzano un potente software sviluppato in Israele per spiare terroristi e criminali, secondo i documenti analizzati da diversi giornali internazionali.

Il progetto Pegasus, lo spionaggio e la potenza d'Israele nel mondo L'indagine rivela che giornalisti e attivisti sono finiti del mirino di governi 'autoritari'. Il software israeliano sarebbe stato usato per controllare le persone scomode ...

Viene denominata '' l'inchiesta pubblicata dal Washington Post , secondo cui gli smartphone in tutto il mondo di giornalisti e attivisti dei diritti umani siano spiati da un potente software israeliano, ...APPROFONDIMENTI IL CASO, cosa è e come funziona il sistema... IL CASO Merkel spiata dagli Usa con l'aiuto della Danimarca:... MONDO Lo schiaffo a Macron fuori da una scuola ...Sono coinvolti decine di paesi che utilizzano un potente software sviluppato in Israele per spiare terroristi e criminali, secondo i documenti analizzati da diversi giornali internazionali.L'indagine rivela che giornalisti e attivisti sono finiti del mirino di governi 'autoritari'. Il software israeliano sarebbe stato usato per controllare le persone scomode ...