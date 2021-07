Pegasus La Francia apre un' inchiesta | in Messico spiato anche il presidente Obrador

(Di martedì 20 luglio 2021) Ogni giorno nuove rivelazioni sull'di alcune testate sul sistema di spionaggio di giornalisti. In Marocco arrestati due giornalisti considerati "scomodi" con presunte accuse di spionaggio e stupro e in, 15 mila i telefoni di cittadini controllati, tra loro perfino il

Agenzia ANSA

Un'inchiesta è stata aperta innel quadro del casosullo spionaggio dei giornalisti: lo riferisce la procura di Parigi. L'inchiesta è stata aperta dopo le rivelazioni fatte domenica scorsa da un consorzio di media ...La Procura di Parigi ha annunciato che inè stata aperta un'inchiesta per accertare se ci siano state delle violazioni a danno di cittadini francesi utilizzando lo spywareprodotto ...Ogni giorno nuove rivelazioni sull'inchiesta di alcune testate sul sistema di spionaggio di giornalisti Pegasus. In Marocco arrestati due giornalisti considerati "scomodi" con presunte accuse di spion ...La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta dopo le accuse di spionaggio a danno di giornalisti francesi per conto del Marocco mosse domenica dal consorzio di media ‘Forbidden Stories’, secondo cui i ...