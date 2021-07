Paura per Belen, malore durante Tu si que vales: 'Ha fatto tre flebo...'. Salta la registrazione (Di martedì 20 luglio 2021) Paura per , malore durante Tu si que vales: ' Ha fatto tre flebo... '. Salta la registrazione. Pochi minuti fa, la showgirl argentina ha annunciato sulle stories di Instagram di aver avuto un malore ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021)per ,Tu si que: ' Hatre... '.la. Pochi minuti fa, la showgirl argentina ha annunciato sulle stories di Instagram di aver avuto un...

Advertising

FicarraePicone : Quei politici che per paura di perdere una manciata di voti non hanno il coraggio di mettersi contro no vax e negaz… - mara_carfagna : La dittatura del virus può finire per sempre: il solo modo per sconfiggerla è il vaccino. I ragazzi italiani faccia… - Mov5Stelle : “Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola” sosteneva #PaoloBorsellino. La sua morte in… - Marsbae_ : RT @hvkken: Dopo un po’ che socializzo ho la necessità fisiologica di stare da sola per “ricompormi” e ho sempre paura che questa cosa non… - GiuseppeCorini : @YoshiIrai @La_manina__ Fammi esempi di gente che viene trattenuta a processo dai giudici per 20-30 anni. Perché vo… -