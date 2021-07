Paris St. Germain-Augsburg (amichevole, mercoledì H 19.00): formazioni, quote, pronostici. Primo impegno serio per i ragazzi di Pochettino (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo due impegni molto placidi, buoni per fare le prime sgambate e riprendere confidenza per l’agonismo, il PSG comincia ad alzare il suo livello, per essere pronto per il Trophee des Champions, la Supercoppa francese, che si disputerà tra una decina di giorni. Il Primo avversario di un certo valore che i parigini incontrano sulla InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo due impegni molto placidi, buoni per fare le prime sgambate e riprendere confidenza per l’agonismo, il PSG comincia ad alzare il suo livello, per essere pronto per il Trophee des Champions, la Supercoppa francese, che si disputerà tra una decina di giorni. Ilavversario di un certo valore che i parigini incontrano sulla InfoBetting: Scommesse Sportive e

