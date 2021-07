Parigi | un incendio ha coinvolto l’ambasciata italiana

Leggi su zon

(Di martedì 20 luglio 2021) Unhai vigili del fuoco sono sul posto, non si registrano feriti Aunpresso. Le immagini che circolano sui social network mostrano una colonna di fumo alzarsi dall’edificio situato in rue de Varenne, tra il sesto e il settimo arrondissement della capitale francese. La situazione attuale L’, come evidenziato dai principali media transalpini, è divampato vicino a Matignon Palace, la residenza del primo ministro ...