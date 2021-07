Parigi | scarcerato ex brigatista italiano Maurizio Di Marzio Avrà l' obbligo di firma

(Di martedì 20 luglio 2021) È stato rimesso in libertà l'ex BrDi, l'ultimo ex terrorista, per cui l'Italia chiede l'estradizione

Advertising

zazoomblog : Parigi il brigatista Di Marzio scarcerato sotto controllo giudiziario - #Parigi #brigatista #Marzio - RaiNews : Deve ancora scontare cinque anni e nove mesi di reclusione, su una pena di 14 anni che gli è stata comminata… - anselmotorchia : RT @repubblica: Parigi, scarcerato l'ex Br Maurizio Di Marzio - NoahKahn2 : RT @repubblica: Parigi, scarcerato l'ex Br Maurizio Di Marzio - repubblica : Parigi, scarcerato l'ex Br Maurizio Di Marzio -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi scarcerato

Maurizio Di Marzio è stato. L'ex terrorista delle Brigate Rosse, sfuggito all'operazione 'Ombre Rosse' di fine aprile , era stato arrestato ieri mattina (19 luglio) nella capitale francese. L'Italia ne ha ..., 20 lug 20:17 - statoMaurizio Di Marzio, l'ultimo dei dieci ex terroristi di estrema sinistra rifugiati in Francia per i quali l'Italia ha...È stato rimesso in libertà l'ex Br Maurizio Di Marzio, l'ultimo ex terrorista, per cui l'Italia chiede l'estradizione Condividi 20 luglio 2021 L'ex terrorista Maurizio Di Marzio è stato scarcerato ...La giustizia francese ha disposto la scarcerazione dell’ex brigatista italiano Maurizio Di Marzio, arrestato ieri a Parigi, in attesa di estradizione: è quanto riferiscono fonti vicine al dossier. L’e ...