Paola Egonu sventolerà il tricolore alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi

Leggi su rompipallone

(Di martedì 20 luglio 2021) La pvolista, questa mattina, ha ricevuto l’incarico da parte del Coni di portare la bandiera italiana all’inaugurazione dei giochi olimpici di Tokyo. Una grande emozione Portare il vessillo del proprio paese, rappresentando un’intera nazione durante una manifestazione di questo calibro, simboleggia senza ombra di dubbio, un compito importante per la giovane azzurra. Una mansione che allo stesso tempo, regala una grande emozione: “Sono molto onorata per l’incarico affidato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a ...