Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura

(Di martedì 20 luglio 2021) . La pvolista azzurra - apprende l’ANSA - è una degli atleti scelti per tenere il vessillo con i cinque cerchi venerdì prossimo, nell’evento che dà il via alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha comunicato all’azzurra Giovanni Malagò, presidente del Coni, stamattina al suo arrivo in Giappone enotiziaè scoppiata in lacrime dall’emozione.

L'altra atleta è invece la pallavolista che, nonostante in passato abbia fatto coming out dichiarando di essersi innamorata di una collega e di essersi poi fidanzata , adesso vuole che la ...LE CONVOCATE: Palleggiatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro Opposto: Schiacciatrici: Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite (anche opposto) Centrali: Cristina ....