Paola Egonu portabandiera olimpica | «Un’emozione grandissima»

(Di martedì 20 luglio 2021) Un riconoscimento planetario, un motivo di orgoglio, una medaglia da appuntare al petto, in attesa della medaglia vera, chissà. La cerimonia di apertura dei tormentatissimi Giochi di Tokyo venerdì sarà colorata anche d’azzurro: la pallavolista Paola Egonu è stata infatti scelta – assieme ad altri atleti – come portabandiera olimpica. L’indicazione è arrivata dal CONI. Giovanni Malagò è stato il primo a complimentarsi con la campionessa.

Tokyo "sfilerà con la bandiera olimpica nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020. La pallavolista dell'Italia Team, su indicazione del Coni, è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri ...è stata scelta dal Cio, insieme ad altri sei atleti, per il ruolo di portabandiera nella cerimonia di apertura dei prossimi Giochi di Tokyo. Una grande notizia per la giovane pallavolista ...La pallavolista azzurra, modello nella lotta contro il razzismo e l'omofobia, venerdì nella cerimonia d'apertura porterà il vessillo a cinque cerchi. «Sono onorata: rappresentare gli atleti di tutto i ...La notizia di oggi ha regalato un sorriso a tutti gli appassionati sportivi: la pallavolista italiana Paola Egonu sarà portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020. Come ...