Paola Egonu portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura dei Giochi

(Di martedì 20 luglio 2021)sfilerà con la bandieradidi Tokyo 2020. La pallavolista dell’Italia Team, su indicazione del CONI, è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri Paesi, comedel vessillo a cinque cerchi nell’inaugurazione deigiapponesi in programma allo Stadio Olimpico venerdì 23 luglio. Lo riferisce il Coni con una nota ufficiale sul suo sito, riportando anche le parole dell’atleta quando il presidente Giovanni Malagò le ha dato la notizia. “Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a ...

Saràuna dei portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La pallavolista azzurra sarà una degli atleti scelti per tenere il vessillo con i cinque cerchi venerdì prossimo nell'evento ...La pallavolista azzurra: "Onorata nel rappresentare atleti di tutto il mondo" La pallavolista azzurraporterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020. All'azzurra la decisione è stata comunicata dal presidente del Coni Giovanni Malagò al suo arrivo in ...Paola Egonu sfilerà con la bandiera olimpica nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020 . La pallavolista dell’Italia Team, su indicazione del Coni, è stata ...Paola Egonu portera’ la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura. La pallavolista azzurra - apprende l’ANSA - e’ una degli atleti scelti per tenere il vessillo con i cinque cerchi venerdì’ prossim ...