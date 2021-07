Pandemonio Torna Ponza d' autore | tra Covid | fake news e ddl Zan

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 luglio 2021)anche nel 2021, per la sua tredicesima edizione dal titolo, la rassegna culturaled’, ideata dal giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi e promossa da VisVerbi, di Barbara Castorina e Valentina Fontana. Da venerdì 23 a domenica 25 luglio esponenti del Governo, giornalisti e imprenditori dialogheranno per cercare di mettere ordine nell’infodemia di cui siamo vittime negli ultimi anni, cercando di capire in quale direzione sta andando il nostro Paese. Lo si farà, innanzitutto, affrontando i temi più di attualità quale il DDL Zan di cui parleranno la Senatrice del PD Monica Cirinnà, l’attivista ...