Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio | le previsioni per tutti i segni zodiacali

Leggi su puglia24news

(Di mercoledì 21 luglio 2021) A dispetto del periodo estivo che si avvia verso la “seconda fase”,Fox come di consueto oramai da anni è pronto ad aiutarci a non diventare vittime dello stress portato da ogni dove con legiunte dopo una fase di studio degli astri.Fox Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete – Ostacoli in vista ma niente di insormontabile realmente. Aguzzate l’ingegno e ne uscirete. Toro – Nervosismo diffuso ma non tanto da prelcudervi obiettivi importanti. Gemelli – Giorno interlocutorio per l’amore così come sul lavoro, decisamente meglio andrà tra le mura amiche dove potrete aspettarvi una certa ...