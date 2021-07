Omofobia: Zan, '700 emendamenti Lega per affossare la legge, Salvini come Orban' (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug (Adnkronos) - "I 700 emendamenti presentati dalla Lega al #ddlZan sono il chiaro tentativo di affossare la legge. Altro che volontà di dialogo e mediazione. #Salvini sui diritti conferma di avere la stessa linea di #Orban". Lo scrive su Twitter Alessandro Zan, deputato del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug (Adnkronos) - "I 700presentati dallaal #ddlZan sono il chiaro tentativo dila. Altro che volontà di dialogo e mediazione. #sui diritti conferma di avere la stessa linea di #". Lo scrive su Twitter Alessandro Zan, deputato del Pd.

Advertising

LegaSalvini : DATE UN VALIUM A LETTA - ItaliaViva : Una legge contro l'omofobia e la transfobia è un'urgenza in questo Paese. Abbiamo votato il Ddl Zan alla Camera, co… - TV7Benevento : Omofobia: Zan, '700 emendamenti Lega per affossare la legge, Salvini come Orban'... - TonusAldo : RT @LegaSalvini: DATE UN VALIUM A LETTA - moriggi : RT @LegaSalvini: DATE UN VALIUM A LETTA -