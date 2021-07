(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug (Adnkronos) - "Ledi #. Ma i suoi colleghi di maggioranza non si devono scandalizzare più di tanto: la #Lega è anche questa cosa qua. Da Salvini in giù…#DdlZan #LGBT". Lo scrive su Twitter Nicola

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Fratoianni, 'parole di Borghi mi fanno ribrezzo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Fratoianni

SardiniaPost

Ad esempio Stefano Fassina ha rilasciato dichiarazioni che mi paiono confuse e infondate dicendo che la legge 'complica inutilmente la strategia di contrasto all'e alle discriminazioni ...Si approvi ora quel disegno di legge cosi com'è, e lo si faccia al più presto" Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola, in un video su Twitter.Roma, 20 lug (Adnkronos) – “Le parole di #Borghi fanno ribrezzo. Ma i suoi colleghi di maggioranza non si devono scandalizzare più di tanto: la #Lega è anche questa cosa qua. Da Salvini in giù…#DdlZan ...Tutto questo, strano a dirsi, sulla pelle di chi da decenni attende una legge di civiltà, già approvata nella stragrande maggioranza del Vecchio Continente. La nostra pelle.