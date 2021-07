Oltre 18 i big presenti a “Etna in Scena” (Di martedì 20 luglio 2021) Riparte la rassegna di musica, teatro e cabaret di Zafferana Etnea, che sarà presentata in conferenza stampa giovedì 22, alle 10,30 nell’aula consiliare del comune E di emozioni, come dice questo adagio di Maurice Ravel, ce ne saranno tantissime ad “Etna in Scena”, la rassegna estiva di spettacoli promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea, che aprirà ufficialmente i battenti questa sera con Vince Abbracciante, Javier Girotto e Sophie Alour, ospiti di “Zafferana jazz festival”. Giovedì 22 luglio, alle ore 10,30, la conferenza stampa di presentazione della 23esima edizione kermesse all’interno della sala comunale del palazzo di città. ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 luglio 2021) Riparte la rassegna di musica, teatro e cabaret di Zafferana Etnea, che sarà presentata in conferenza stampa giovedì 22, alle 10,30 nell’aula consiliare del comune E di emozioni, come dice questo adagio di Maurice Ravel, ce ne saranno tantissime ad “in”, la rassegna estiva di spettacoli promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea, che aprirà ufficialmente i battenti questa sera con Vince Abbracciante, Javier Girotto e Sophie Alour, ospiti di “Zafferana jazz festival”. Giovedì 22 luglio, alle ore 10,30, la conferenza stampa di presentazione della 23esima edizione kermesse all’interno della sala comunale del palazzo di città. ...

capuanogio : Dietro l'estate del #Psg ci sono i legami con #Uefa, dal no a #Superlega agli accordi commerciali con Qatar Airways… - EremitaMancato : RT @guyfawkes2_0: cosa non è chiaro sul fatto che “the big reset “ sia il tentativo di distruggere il tessuto economico e sociale?? La pand… - bellogatto1 : RT @guyfawkes2_0: cosa non è chiaro sul fatto che “the big reset “ sia il tentativo di distruggere il tessuto economico e sociale?? La pand… - LPincia : RT @guyfawkes2_0: cosa non è chiaro sul fatto che “the big reset “ sia il tentativo di distruggere il tessuto economico e sociale?? La pand… - guyfawkes2_0 : RT @guyfawkes2_0: cosa non è chiaro sul fatto che “the big reset “ sia il tentativo di distruggere il tessuto economico e sociale?? La pand… -