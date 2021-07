Olimpiadi: Vezzali applaude Egonu, 'giusto riconoscimento al tuo valore sportivo' (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - "Complimenti Paola! È arrivato il giusto riconoscimento al tuo valore sportivo. Per tutti noi italiani sarà un orgoglio vederti sfilare tenendo in mano la bandiera coi cinque cerchi…". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali si congratula con la pallavolista azzurra Paola Egonu scelta dal Cio per portare la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - "Complimenti Paola! È arrivato ilal tuo. Per tutti noi italiani sarà un orgoglio vederti sfilare tenendo in mano la bandiera coi cinque cerchi…". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentinasi congratula con la pallavolista azzurra Paolascelta dal Cio per portare la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura delledi Tokyo.

