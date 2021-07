Olimpiadi Tokyo, Paola Egonu sarà portabandiera del CIO durante la Cerimonia d’Apertura! (Di martedì 20 luglio 2021) Paola Egonu sarà portabandiera olimpica nella Cerimonia d’Apertura dei Giochi di Tokyo: l’azzurra del volley, su indicazione del CONI, è stata indicata, oltre ad atleti di altri Paesi, quale portabandiera del CIO nel corso delle celebrazioni previste venerdì 23 luglio. La bella notizia è stata data alla pallavolista italiana direttamente dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, il quale si trova già a Tokyo per partecipare alla 138ma sessione del CIO, prevista in concomitanza dei Giochi Olimpici, durante la quale, nella giornata ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021)olimpica nellad’Apertura dei Giochi di: l’azzurra del volley, su indicazione del CONI, è stata indicata, oltre ad atleti di altri Paesi, qualedel CIO nel corso delle celebrazioni previste venerdì 23 luglio. La bella notizia è stata data alla pallavolista italiana direttamente dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, il quale si trova già aper partecipare alla 138ma sessione del CIO, prevista in concomitanza dei Giochi Olimpici,la quale, nella giornata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tokyo: Berrettini salta le Olimpiadi. 'Risentimento muscolare' per l'azzurro finalista a Wimbledon. #ANSA - LiaCapizzi : Per uscire dall'aeroporto ci vogliono ore. Code, controlli, test saliva. Per me 4h, agli azzurri del volley ieri è… - rtl1025 : ????#MatteoBerrettini non parteciperà alle #Olimpiadi di #Tokyo. Lo apprende l'ANSA in ambienti Coni. Il tennista ita… - infoitsport : Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: l'Italia sconfigge il Brasile in amichevole. Sylla a riposo, Egonu top scorer - infoitsport : Olimpiadi Tokyo: i portabandiera di tutte le Nazioni alla Cerimonia d'Apertura. Paese per Paese, tutti i nomi -