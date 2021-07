Olimpiadi Tokyo 2021, prima giornata: gare e orari italiani del 21 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) La prima giornata delle Olimpiadi di Tokyo arriva, dopo un anno di ritardo, mercoledì 21 luglio 2021: scopriamo le prime gare, gli orari e dove seguirle in tv! Leggi anche: Olimpiadi 2021: chi sono gli italiani in gara a Tokyo? Olimpiadi 2021 a Tokyo: quando iniziano? Cerimonia di apertura Le Olimpiadi a Tokyo iniziano ufficialmente il 23... Leggi su donnapop (Di martedì 20 luglio 2021) Ladellediarriva, dopo un anno di ritardo, mercoledì 21: scopriamo le prime, glie dove seguirle in tv! Leggi anche:: chi sono gliin gara a: quando iniziano? Cerimonia di apertura Leiniziano ufficialmente il 23...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tokyo: Berrettini salta le Olimpiadi. 'Risentimento muscolare' per l'azzurro finalista a Wimbledon. #ANSA - LiaCapizzi : Per uscire dall'aeroporto ci vogliono ore. Code, controlli, test saliva. Per me 4h, agli azzurri del volley ieri è… - rtl1025 : ????#MatteoBerrettini non parteciperà alle #Olimpiadi di #Tokyo. Lo apprende l'ANSA in ambienti Coni. Il tennista ita… - katsukiikdx : RT @LegaVolleyFem: ???? @paola_egonu #portabandiera #olimpica nella cerimonia di apertura! Paola #Egonu sfilerà con la bandiera olimpica nel… - saccaroser : Comunque anch’io partecipo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nella disciplina salto dell’appello -