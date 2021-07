Olimpiadi, scelta la portabandiera azzurra: è la prima volta nella storia (Di martedì 20 luglio 2021) La portabandiera dell’Italia all’Olimpiadi sarà Paola Egonu. Emozione forte alla notizia data dal Giovanni Malagò. Ma scopriamo di più su di lei. portabandiera Olimpiadi (GettyImages)La pallavolista Paola Egonu avrà l’onore di far parte di quella schiera di atleti che porterà lo stendardo con i cinque cerchi nell’evento che aprirà i giochi olimpici di Tokyo 2020. La notizia, come riportato dall’Ansa. le è stata data direttamente dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Emozione incredibile per la pallavolista che ha detto: “Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ... Leggi su chenews (Di martedì 20 luglio 2021) Ladell’Italia all’sarà Paola Egonu. Emozione forte alla notizia data dal Giovanni Malagò. Ma scopriamo di più su di lei.(GettyImages)La pallavolista Paola Egonu avrà l’onore di far parte di quella schiera di atleti che porterà lo stendardo con i cinque cerchi nell’evento che aprirà i giochi olimpici di Tokyo 2020. La notizia, come riportato dall’Ansa. le è stata data direttamente dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Emozione incredibile per la pallavolista che ha detto: “Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ...

Advertising

ChiaraTordi : Contentissima della scelta di Paola #Egonu come portabandiera alle #Olimpiadi. Ma, un po’ di più, per la reazione… - 5maggio2002 : Che goduria vedere i ragli dei quattro baluba che contestano la scelta di Paola Egonu come portabandiera alle Olimp… - numenor_x : Paola Egonu è stata scelta dal comitato delle Olimpiadi come portabandiera del vessillo delle Olimpiadi,quindi lei… - TennisWorldit : Carreno Busta difende la scelta di Rafael Nadal di non partecipare alle Olimpiadi - mister_ricci : La decisione riflette la scelta, sempre più diffusa tra le aziende che sponsorizzano le #Olimpiadi, di non vedere i… -