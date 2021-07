Olimpiadi | Roda | ‘sci alpinismo a Milano-Cortina grande notizia per l’Italia | la Fisi e la nazionale’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Con il voto all’unanimità del Congresso del Cio, riunito oggi a Tokyo, viene ufficialmente inserito lo scitra gli sport olimpici per l’edizione di2026 dei Giochi. Accolta pienamente la proposta dell’Esecutivo, che prevede cinque nuovi eventi da medaglia: sprint e individuale maschile, sprint e individuale femminile e la staffetta mista. Potranno partecipare 48 atleti in totale, 24 uomini e 24 donne, e il contingente dovrà rientrare fra i 2900 atleti totali previsti per i Giochi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.