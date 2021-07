Olimpiadi | Egonu scelta fra i portabandiera | “Sono emozionata”

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 luglio 2021) Paola, fuoriclasse della pallavolo azzurra, sarànella cerimonia di apertura delledi Tokyo in programma venerdì. Enogu, 22 anni e opposto dell’Imoco, è statasu indicazione del Coni per portare il vessillo olimpico insieme ad alcuni atleti degli altri paesi. Una grande emozione per la pallavolista: “molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: ...