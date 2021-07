Olimpiadi: Bach, ‘Cio non abbandona mai atleti, cancellazione Tokyo 2020 mai un’opzione’ (Di martedì 20 luglio 2021) Tokyo, 20 lug. (Adnkronos) – “Il Cio non abbandona mai gli atleti e la cancellazione di Tokyo 2020 non è stata mai un’opzione”. Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, che durante il primo giorno della 138a sessione del Comitato Olimpico Internazionale in corso a Tokyo, è tornato a parlare delle opzioni che il Cio aveva messo sul tavolo in occasione della pandemia di coronavirus. “L’anno scorso il Cio ha dovuto scegliere tra cancellazione o rinvio. La cancellazione sarebbe stata facile ma in effetti la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021), 20 lug. (Adnkronos) – “Il Cio nonmai glie ladinon è stata mai un’opzione”. Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas, che durante il primo giorno della 138a sessione del Comitato Olimpico Internazionale in corso a, è tornato a parlare delle opzioni che il Cio aveva messo sul tavolo in occasione della pandemia di coronavirus. “L’anno scorso il Cio ha dovuto scegliere trao rinvio. Lasarebbe stata facile ma in effetti la ...

Advertising

riotta : Il capo del CIO Bach annuncia “Non voglio manifestazioni politiche #Tokyo2020 le Olimpiadi non sono fatte per le pr… - TV7Benevento : Olimpiadi: Bach, 'Cio non abbandona mai atleti, cancellazione Tokyo 2020 mai un'opzione'... - ILikeAoiro7 : @Corriere Il direttore generale di WHO Tedros arriva a Tokyo dal 22 al 24 per una riunione col P.M del Giappone Sug… - sportface2016 : #Tokyo2020, #Bach non porterà la torcia olimpica a causa delle restrizioni anti-#Covid - TV7Benevento : Olimpiadi: Bach non porterà la torcia di Tokyo 2020 per le misure covid e per dare l'esempio... -