Olimpiadi: azzurre del basket 3×3 a Tokyo per stupire (Di martedì 20 luglio 2021) Tokyo, 20 lug. – (Adnkronos) – L’ultima squadra. All’ultimo tiro. Curiosamente la storia della qualificazione olimpica della Nazionale 3×3 femminile assomiglia molto a quella dei colleghi della maschile. Senza troppi pronostici favorevoli, il pass olimpico è arrivato grazie ad un canestro realizzato allo scadere da Rae Lin D’Alie davanti al pubblico di casa, contro l’Ungheria in Ungheria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021), 20 lug. – (Adnkronos) – L’ultima squadra. All’ultimo tiro. Curiosamente la storia della qualificazione olimpica della Nazionale 3×3 femminile assomiglia molto a quella dei colleghi della maschile. Senza troppi pronostici favorevoli, il pass olimpico è arrivato grazie ad un canestro realizzato allo scadere da Rae Lin D’Alie davanti al pubblico di casa, contro l’Ungheria in Ungheria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : #Olimpiadi, l'Italia a Tokyo con 384 atleti: le speranze di medaglia azzurre #SkySport #Tokyo2020 - DiscoveryIT : CI SIAMO! Dal 23 luglio tutti a tifare per gli azzurri e le azzurre alle Olimpiadi. ?? Goditi a un prezzo speciale l… - TV7Benevento : Olimpiadi: azzurre del basket 3x3 a Tokyo per stupire (2)... - TV7Benevento : Olimpiadi: azzurre del basket 3x3 a Tokyo per stupire... - Quotidianinet : Olimpiadi, l'Italia a Tokyo con 384 atleti: le speranze di medaglia azzurre -