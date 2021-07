Olimpiadi | azzurre del basket 3x3 a Tokyo per stupire 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - “Sono contento – ha detto il coach – per come le ragazze hanno affrontato queste due partite. Con una giocatrice diversa rispetto al Preolimpico siamo in cerca di un nuovo equilibrio e disputare questo tipo di test è il modo migliore per trovarlo alla svelta. Abbiamo iniziato lentamente entrambi i match ma tutte e due le volte siamo stati bravi a rientrare e giocare alla pari contro una squadra che senza dubbio è molto forte. Serviranno nervi saldi e tanto coraggio anche perché non ci saranno squadre deboli”. Chiara Consolini non faceva parte della squadra che vinse il Mondiale nel 2018, ma pian piano ha fatto sempre più esperienza fino a diventare una giocatrice olimpica di ...