Oggi si parte: che il turismo spaziale abbia inizio (Di martedì 20 luglio 2021) La corsa verso lo Spazio prosegue senza soste grazie a Jeff Bezos. E Oggi alle 14.30 è la volta del lancio della “New Shepard”. La navicella porterà oltre l’orbita terrestre il 18enne Oliver Daemen e l’aviatrice 82enne Wally Funk, il più giovane e il più anziano astronauta della storia dei voli spaziali. All’interno, naturalmente anche lo stesso Bezos e suo fratello Mark. Leggi anche › Jeff Bezos, a luglio vacanze nello spazio: «Lo sogno da quando avevo cinque anni» › Jeff Bezos, 10 miliardi di dollari per combattere i cambiamenti ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 luglio 2021) La corsa verso lo Spazio prosegue senza soste grazie a Jeff Bezos. Ealle 14.30 è la volta del lancio della “New Shepard”. La navicella porterà oltre l’orbita terrestre il 18enne Oliver Daemen e l’aviatrice 82enne Wally Funk, il più giovane e il più anziano astronauta della storia dei voli spaziali. All’interno, naturalmente anche lo stesso Bezos e suo fratello Mark. Leggi anche › Jeff Bezos, a luglio vacanze nello spazio: «Lo sogno da quando avevo cinque anni» › Jeff Bezos, 10 miliardi di dollari per combattere i cambiamenti ...

Advertising

DarioNardella : In Piazza, oggi, c’era tutta #Firenze a difesa del lavoro e a sostegno degli operai della #GKN. Una sola speranza:… - forumJuventus : ?? Nuova settimana di lavoro al JTC ?? Oggi doppia seduta tra atletica e tecnica ?? - stanzaselvaggia : Vi ricordate come fino a tre mesi fa il Vietnam fosse raccontato come l’unico paese ad aver sconfitto il virus prim… - PotereaiSith : @perchetendenza Per anni l'Italia ha taciuto su questo orrore, per fortuna è arrivata l'UE che definì il massacro d… - MassimoChiaram7 : RT @Link4Universe: ecco l'equipaggio che parte oggi nello spazio con la prima missione umana della Blue Origin! Appuntamento dalle 13.20 su… -