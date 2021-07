Oggi Jeff Bezos andrà nello spazio. Come seguire la missione (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo aver fondato Amazon ed essere diventato l’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos se ne va nello spazio con la sua compagnia spaziale Blue Origin. La partenza è alle 15, ora italiana. Sarà a bordo della capsula New Shepard insieme al fratello e agli astronauti più giovane e anziano di sempre.... Leggi su dday (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo aver fondato Amazon ed essere diventato l’uomo più ricco del mondo,se ne vacon la sua compagnia spaziale Blue Origin. La partenza è alle 15, ora italiana. Sarà a bordo della capsula New Shepard insieme al fratello e agli astronauti più giovane e anziano di sempre....

Advertising

Tomas1374 : RT @davidemaggio: Oggi, in diretta su Focus, il primo volo (per turisti) nello spazio con Jeff Bezos (Amazon) e la sua #NewShepard https:… - infoiteconomia : Oggi il volo nello spazio di Jeff Bezos con Blue Origin: come seguire la diretta - antocalderone : Oggi il volo nello spazio di Jeff Bezos con Blue Origin: come seguire la diretta - davidemaggio : Oggi, in diretta su Focus, il primo volo (per turisti) nello spazio con Jeff Bezos (Amazon) e la sua #NewShepard - esposxhs : oggi devo uscire se escono foto non scrivetemi se succede qualcosa scrivetemi se jeff fallisce chiamatemi dieci volte -