Oggi 20 luglio preghiamo Sant’Apollinare, discepolo di San Pietro (Di martedì 20 luglio 2021) Primo vescovo di Ravenna, si impegnò a far conoscere alle genti le grandi ricchezze di nostro Signore Gesù Cristo. photo web sourceNon si conoscono fonti certe sulla sua vita. Si sa che era originario di Antiochia, per primo rivestì la carica episcopale nella città imperiale di Ravenna, forse incaricato dallo stesso apostolo San Pietro, di cui L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 20 luglio 2021) Primo vescovo di Ravenna, si impegnò a far conoscere alle genti le grandi ricchezze di nostro Signore Gesù Cristo. photo web sourceNon si conoscono fonti certe sulla sua vita. Si sa che era originario di Antiochia, per primo rivestì la carica episcopale nella città imperiale di Ravenna, forse incaricato dallo stesso apostolo San, di cui L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

rtl1025 : ?? Notizia BOMBA! Il 13 luglio 2022 Alessandra Amoroso sarà in concerto allo stadio #SanSiro di Milano ?? ?? Oggi, a… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Primo incontro da capo. Il leader M5s fa sponda con Letta sulla Cartabia. Apre a soluzioni “tecnich… - pfmajorino : #Fontana e #LetiziaMoratti dicono che la #Lombardia è vicina all'immunità di comunità. Sui giornali di oggi viene… - ViViCentro : Nel dettaglio: ampio soleggiamento e caldo al mattino, nubi sparse al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante l… - marcoranieri72 : RT @OGiannino: Oggi, 19 luglio, mio calendario laico ricorda 600 protestanti uccisi in Valtellina nel 1620 da bande di cattolici istigate d… -