‘Obiettivo tricolore’ giunge nel Sannio | Lucia Nobis riceve il testimone da Antonello Pizzi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –, atleta paraolimpico, è giunto alle 13 all’Arco di Traiano di Benevento per la tappa della staffetta del progetto “Obiettivo tricolore”, grande manifestazione di solidarietà giunta alla seconda edizione. Il tutto, nel segno di Alez Zanardi, grande protagonista dello sport paraolimpico., giunta da Campobasso, ha lasciato ila sua volta partita per Montella, nell’avellinese, per proseguire il tour che abbraccia tutta la Penisola.e lasono stati accolti in ...