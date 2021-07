Obbligo vaccino docenti, Salvini (Lega): “Minorenni non muoiono per il virus” (Di martedì 20 luglio 2021) ''Si può consigliare agli insegnanti di farsi vaccinare, non obbligarli. I numeri dimostrano che nessun minorenne è morto fino ad ora di solo Covid. E gli insegnanti non vaccinati, chi potrebbero mai infettare? I Minorenni appunto... Quindi non sono d'accordo sull'Obbligo per gli insegnanti e sull'Obbligo in generale". Lo ha detto Matteo Salvini ospite ieri sera di 'Quarta Repubblica' su Retequattro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) ''Si può consigliare agli insegnanti di farsi vaccinare, non obbligarli. I numeri dimostrano che nessun minorenne è morto fino ad ora di solo Covid. E gli insegnanti non vaccinati, chi potrebbero mai infettare? Iappunto... Quindi non sono d'accordo sull'per gli insegnanti e sull'in generale". Lo ha detto Matteoospite ieri sera di 'Quarta Repubblica' su Retequattro. L'articolo .

