Obbligo vaccinale per chi lavora a scuola, perché se ne parla e cosa dice la Costituzione (Di martedì 20 luglio 2021) Obbligo di vaccino a scuola per il personale, la questione è oggetto di dibattito politico. Quando si è appena entrati nella terza decade di luglio, la questione è più attuale che mai. Anche perché occorrono i tempi tecnici affinché si proceda con le immunizzazioni e, guardando la questione da questo punto di vista, settembre è più vicino che mai. Questa è la fase in cui si inizia a parlare di studenti nuovamente tra i banchi, della possibilità di immaginare un anno scolastico interamente in presenza. Seppur, probabilmente, con il prosieguo del mantenimento di tutti i protocolli. Vaccinati personale scolastico: i ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 luglio 2021)di vaccino aper il personale, la questione è oggetto di dibattito politico. Quando si è appena entrati nella terza decade di luglio, la questione è più attuale che mai. Ancheoccorrono i tempi tecnici affinché si proceda con le immunizzazioni e, guardando la questione da questo punto di vista, settembre è più vicino che mai. Questa è la fase in cui si inizia are di studenti nuovamente tra i banchi, della possibilità di immaginare un anno scolastico interamente in presenza. Seppur, probabilmente, con il prosieguo del mantenimento di tutti i protocolli. Vaccinati personale scolastico: i ...

Advertising

ItaliaViva : 'Chi ha il Green Pass deve essere tutelato. Da parte mia, ribadisco la mia posizione: chi lavora a scuola o negli o… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - 9091campioni : RT @FmMosca: Ho vinto (per ora). Mia moglie insegnante al liceo farà opposizione ad un eventuale obbligo vaccinale in qualsiasi sede, a cos… - grindelwaldo : @La7tv @paola_demicheli ORBAAAAN qualcuno del #pd riesce a comporre una frase senza dire “amici di Orban” o “obbligo vaccinale” ???? -