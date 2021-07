Obbligo vaccinale docenti, la conferma di Costa: “Ipotesi da valutare per ripartire con la scuola in presenza” (Di martedì 20 luglio 2021) Anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa non nasconde l'Ipotesi sul tavolo del Governo in merito ad un Obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico nel caso in cui l'opera di sensibilizzazione non dovesse avere buoni risultati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) Anche il sottosegretario alla Salute Andreanon nasconde l'sul tavolo del Governo in merito ad unpere personale scolastico nel caso in cui l'opera di sensibilizzazione non dovesse avere buoni risultati. L'articolo .

Advertising

ItaliaViva : 'Chi ha il Green Pass deve essere tutelato. Da parte mia, ribadisco la mia posizione: chi lavora a scuola o negli o… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - tigrelt : RT @FmMosca: Ho vinto (per ora). Mia moglie insegnante al liceo farà opposizione ad un eventuale obbligo vaccinale in qualsiasi sede, a cos… - MLipperi : RT @GuidoDeMartini: ?? SALVINI RISPONDE A LETTA (PD) CHE INVOCA L’OBBLIGO VACCINALE PER STUDENTI E INSEGNANTI ?? SALVINI: «A qualcuno abituat… -