Obbligo vaccinale a scuola, si schierano i sindacati: "Dosi anche ai precari" (Di martedì 20 luglio 2021) La Cisl: "Partire nelle regioni in ritardo con mezzi straordinari". Sinopoli (Flc Cgil): "Prima il Green Pass, poi, se non funziona, l'obbligatorietà". Giannelli (Associazione nazionale presidi): "Partiamo adesso o sarà troppo tardi" Leggi su repubblica (Di martedì 20 luglio 2021) La Cisl: "Partire nelle regioni in ritardo con mezzi straordinari". Sinopoli (Flc Cgil): "Prima il Green Pass, poi, se non funziona, l'obbligatorietà". Giannelli (Associazione nazionale presidi): "Partiamo adesso o sarà troppo tardi"

Advertising

ItaliaViva : 'Chi ha il Green Pass deve essere tutelato. Da parte mia, ribadisco la mia posizione: chi lavora a scuola o negli o… - repubblica : Obbligo vaccinale a scuola, si schierano i sindacati: 'Dosi anche ai precari' - LegaSalvini : ?????? 1 MINUTO DI SALVINI DURISSIMO CONTRO LA SINISTRA SULL'OBBLIGO VACCINALE PER I RAGAZZI ?????? - Folchetto1 : RT @FmMosca: Ho vinto (per ora). Mia moglie insegnante al liceo farà opposizione ad un eventuale obbligo vaccinale in qualsiasi sede, a cos… - salfasanop : RT @rosadineve: È scritto sulla Costruzione Ora è più chiaro ? Per disposizioni di legge si può applicare obbligo vaccinale ! -