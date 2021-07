Nvida ha integrato il DLSS in Unity e Eye-Tracked Foveated Rendering nell’Unreal Engine – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 20 luglio 2021)ha annunciato di averiline Eye-durante la GDC 2021.. Marcando a uomo le mosse di AMD, che ha annunciato qualcosa di simile qualche giorno fa per la sua FidelityFX Super Resolution, Nvidia ha annunciato alla GDC 2021 un aggiornamento dei driver di Nvidia Studio pensati per ottimizzare le prestazioni con due principali motori di gioco:e Unreal. La nuova release 2021.2 in versione beta diha ...