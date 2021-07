Nuovo decreto Covid in salita, la cabina di regia slitta a giovedì. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre (Di martedì 20 luglio 2021) Non ci sarà domani mercoledì 21 luglio, ma giovedì la cabina di regia che porterà al rinnovo del decreto Covid in scadenza a fine mese. La trattativa ancora lunga sulle novità previste con il Nuovo decreto hanno fatto slittare, secondo fonti di governo, anche il Consiglio dei ministri. Sempre secondo l’agenzia stampa Ansa lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato fino alla fine di dicembre. La sua scadenza al momento è fissata per il 31 luglio. Fra le cose da decidere nel ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) Non ci sarà domani mercoledì 21 luglio, maladiche porterà al rinnovo delin scadenza a fine mese. La trattativa ancora lunga sulle novità previste con ilhanno fattore, secondo fonti di governo, anche il Consiglio dei ministri. Sempre secondo l’agenzia stampa Ansa lodipotrebbe essere prorogatoalla fine di. La sua scadenza al momento è fissata per il 31 luglio. Fra le cose da decidere nel ...

rtl1025 : ?? Si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, che potrebbe arrivare anche fino alla fine… - fanpage : Sono almeno 4 le Regioni che senza un intervento del Governo finiranno in zona gialla a partire da lunedì - RaiNews : Ipotesi zona gialla con 5% intensive occupate e reparti ordinari oltre il 10% #greenpass #vaccini - speranza58 : RT @vitalbaa: Nessun privato è autorizzato a chiedere certificato vaccinale o tampone negativo se ciò non è espressamente e specificamente… - Lorenzo20850840 : non finirà mai e stanno tirando troppo la corda -