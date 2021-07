Nuova variante del Coronavirus, è la Epsilon. Ha una maggiore resistenza agli anticorpi (Di martedì 20 luglio 2021) È stata identificata una Nuova variante del Coronavirus che desta grande preoccupazione tra gli esperti in quanto ha mostrato una maggiore resistenza agli anticorpi. A parlarne nelle scorse ore è stato Paolo Fazii, primario della Unità operativa complessa di virologia e microbiologia della Asl che ne ha spiegato le implicazioni Continuano dunque le variazioni del Covid-19 e questa Nuova variante va ad aggiungersi a quelle già in circolazione: l’inglese (Alfa),la sudafricana (Beta) la brasiliana (Gamma) e la indiana (nota anche come ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021) È stata identificata unadelche desta grande preoccupazione tra gli esperti in quanto ha mostrato una. A parlarne nelle scorse ore è stato Paolo Fazii, primario della Unità operativa complessa di virologia e microbiologia della Asl che ne ha spiegato le implicazioni Continuano dunque le variazioni del Covid-19 e questava ad aggiungersi a quelle già in circolazione: l’inglese (Alfa),la sudafricana (Beta) la brasiliana (Gamma) e la indiana (nota anche come ...

Advertising

borghi_claudio : Chiunque non sia in malafede concluderebbe che: 1) Il green pass non serve 2) Il covid non è più pericoloso come… - ZPeppem : RT @Open_gol: È allarme in Francia per la nuova ondata di contagi legati alla variante Delta - robertopontillo : RT @Open_gol: È allarme in Francia per la nuova ondata di contagi legati alla variante Delta - Open_gol : È allarme in Francia per la nuova ondata di contagi legati alla variante Delta - salvosq : RT @Massimi60615530: @ilmessaggeroit @markorusso69 Il malore improvviso...la nuova variante. -