Nuoto, Olimpiadi Tokyo: polemica con la federazione, Oussama Mellouli annuncia il ritiro e non parteciperà ai Giochi (Di martedì 20 luglio 2021) I Giochi Olimpici perdono un possibile protagonista, e non a causa del Covid-19. A pochi giorni dall’inizio delle competizioni, il nuotatore Oussama Mellouli ha annunciato sul suo profilo Instagram che non sarà presente a Tokyo, anzi annunciando il ritiro con effetto immediato. Questa decisione arriva a causa di una polemica che si porta avanti da tempo con la federazione tunisina, che lo ha citato in giudizio per l’utilizzo delle somme stanziate nell’ambito di un contratto che è in corso dal 1999; secondo Mellouli, in ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) IOlimpici perdono un possibile protagonista, e non a causa del Covid-19. A pochi giorni dall’inizio delle competizioni, il nuotatorehato sul suo profilo Instagram che non sarà presente a, anzindo ilcon effetto immediato. Questa decisione arriva a causa di unache si porta avanti da tempo con latunisina, che lo ha citato in giudizio per l’utilizzo delle somme stanziate nell’ambito di un contratto che è in corso dal 1999; secondo, in ...

