Nudo si lava in una fontanella di Roma e minaccia i passanti con un chiodo

Si è lavato in una fontanella in via Candia, completamente Nudo, brandendo un chiodo acuminato e minacciando le persone che si trovavano a passare di lì, tra cui dei bambini. Il fatto è avvenuto ieri...

