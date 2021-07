Non sopporta che si sia rifatta una vita: ‘Ti ammazzerò’ e armato di bastone aggredisce la ex (Di martedì 20 luglio 2021) La Polizia di Stato, con il coordinamento del Procuratore Aggiunto Dr. Lasperanza e del Sost. Proc. Dr. D’Angeli, prosegue nelle attività di tutela delle fasce deboli. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Fondi hanno dato esecuzione alla misura cautelare del Divieto di avvicinamento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina Dott.ssa Castriota a carico di un 50enne del luogo, resosi responsabile di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex moglie. “Ti ammazzerò”: l’aggressione dell’ex armato di bastone La donna si è presentata in Commissariato la scorsa settimana, per sporgere denuncia dopo anni di vessazioni e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) La Polizia di Stato, con il coordinamento del Procuratore Aggiunto Dr. Lasperanza e del Sost. Proc. Dr. D’Angeli, prosegue nelle attività di tutela delle fasce deboli. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Fondi hanno dato esecuzione alla misura cautelare del Divieto di avvicinamento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina Dott.ssa Castriota a carico di un 50enne del luogo, resosi responsabile di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex moglie. “Ti ammazzerò”: l’aggressione dell’exdiLa donna si è presentata in Commissariato la scorsa settimana, per sporgere denuncia dopo anni di vessazioni e ...

Non sopporta che si sia rifatta una vita: 'Ti ammazzerò' e armato di bastone aggredisce la ex Il Corriere della Città

