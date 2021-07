“Non ci immischiamo con Falcone e Borsellino”, boss vietò corteo a bimba – Video (Di martedì 20 luglio 2021) “Non ci immischiamo con i carabinieri, non ci immischiamo con Falcone e Borsellino”. Nel maggio del 2019 Maurizio Di Fede, uno dei sedici fermati del blitz antimafia a Palermo di oggi, vietò a una bimba di 7 anni di partecipare alla manifestazione contro la mafia per ricordare i giudici uccisi da Cosa nostra e per la quale la piccola si preparava con i compagni di scuola da un mese. L’episodio – una conversazione fra la mamma della bimba e il boss – è stato registrato nelle intercettazioni rilasciate dalla Polizia di Stato. “La vicenda brutale ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) “Non cicon i carabinieri, non cicon”. Nel maggio del 2019 Maurizio Di Fede, uno dei sedici fermati del blitz antimafia a Palermo di oggi,a unadi 7 anni di partecipare alla manifestazione contro la mafia per ricordare i giudici uccisi da Cosa nostra e per la quale la piccola si preparava con i compagni di scuola da un mese. L’episodio – una conversazione fra la mamma dellae il– è stato registrato nelle intercettazioni rilasciate dalla Polizia di Stato. “La vicenda brutale ...

